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2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!
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2025 yılına girerken, vatandaşlar yıl boyunca kutlanacak dini günleri ve bayram tarihlerini merak ediyor. Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi tarihte? gibi sorular özellikle Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ile ilgili tüm detaylar belli oldu.

Mübarek günleri ve ayları yakından takip etmek isteyenler için 2025 yılı dini takvimi açıklandı. Ramazan ayı başlangıcı, Kadir Gecesi, Kurban Bayramı ve diğer kandiller bu takvime göre belirlendi. Peki, bu yılın dini günleri hangi tarihlere denk geliyor? Dini günler takvimi, Müslümanların ibadetlerini ve bayram hazırlıklarını planlaması için büyük önem taşıyor. 2025 yılında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi, Kurban Bayramı günleri ve kandiller Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte 2025 yılı boyunca idrak edilecek kandiller:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

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