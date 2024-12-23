2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!
2025 yılına girerken, vatandaşlar yıl boyunca kutlanacak dini günleri ve bayram tarihlerini merak ediyor. Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi tarihte? gibi sorular özellikle Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ile ilgili tüm detaylar belli oldu.
Mübarek günleri ve ayları yakından takip etmek isteyenler için 2025 yılı dini takvimi açıklandı. Ramazan ayı başlangıcı, Kadir Gecesi, Kurban Bayramı ve diğer kandiller bu takvime göre belirlendi. Peki, bu yılın dini günleri hangi tarihlere denk geliyor? Dini günler takvimi, Müslümanların ibadetlerini ve bayram hazırlıklarını planlaması için büyük önem taşıyor. 2025 yılında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi, Kurban Bayramı günleri ve kandiller Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
2025 yılı kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte 2025 yılı boyunca idrak edilecek kandiller:
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba