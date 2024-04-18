2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak?

YKS ne zaman, hangi ayda ve tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri sınav adayları tarihleri araştırıyor. Birçok kişi sınava kaç gün kaldığını araştırıyor. YKS başvuruları tamamlandı. Peki, 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri sınavdan yaklaşık on beş gün önce erişime açılıyor.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.

YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.