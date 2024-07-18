2024 MASTERCHEF YEDEKLER| MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

Masterchef'te ana kadroda ilk 5 yarışmacı belli oldu. Gözler Masterchef yedek yarışmacılarına çevrildi. Peki, Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef yedek yarışmacıları yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yarışmaya tekrar dönebilme şansını elde edebilecekler. Peki, MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

İlk etapta en iyi tabağı çıkararak yedeklere giren yarışmacı Bera oldu.

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

Huriye yedeklerde ana kadroya girmek için yeniden yarışacak 2. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN 3. YARIŞMACI KİM OLDU?

Özbek pilavıyla en iyi tabağı yaparak yedeklere 3. olarak giren isim ise Bartu oldu.

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN 4. YARIŞMACI KİM OLDU?

Yedeklere ilk gruptan son olarak giren yarışmacı ise Şeyhmus oldu.

MASTERCHEF KAÇ KİŞİ İLE BAŞLIYOR?

Masterchef ana kadrosunda 18 kişi olunca ana kadro içerisinde yarışmalar başlamış olacak. Şimdiye kadar ana kadroya 5 isim seçildi. İşte o isimler: