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2024 MASTERCHEF YEDEKLER| MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

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2024 MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu? MasterChef 2024'te bu hafta yedeklerden giren yeni yarışmacılar belirlendi. Yedeklerden yarışmaya dahil olan isimler, hem jüriyi hem de diğer yarışmacıları şaşırttı. Yeni yarışmacıların performansları ve yemekleri, izleyicilerin de merak konusu oldu.

Masterchef'te ana kadroda ilk 5 yarışmacı belli oldu. Gözler Masterchef yedek yarışmacılarına çevrildi. Peki, Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef yedek yarışmacıları yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yarışmaya tekrar dönebilme şansını elde edebilecekler. Peki, MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

İlk etapta en iyi tabağı çıkararak yedeklere giren yarışmacı Bera oldu.

2024 MASTERCHEF YEDEKLER| MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

Huriye yedeklerde ana kadroya girmek için yeniden yarışacak 2. yarışmacı oldu.

2024 MASTERCHEF YEDEKLER| MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN 3. YARIŞMACI KİM OLDU?

Özbek pilavıyla en iyi tabağı yaparak yedeklere 3. olarak giren isim ise Bartu oldu.

2024 MASTERCHEF YEDEKLER| MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF 2024 YEDEKLERE GİREN 4. YARIŞMACI KİM OLDU?

Yedeklere ilk gruptan son olarak giren yarışmacı ise Şeyhmus oldu.

2024 MASTERCHEF YEDEKLER| MasterChef'te bu hafta yedeklerden giren yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF KAÇ KİŞİ İLE BAŞLIYOR?

Masterchef ana kadrosunda 18 kişi olunca ana kadro içerisinde yarışmalar başlamış olacak. Şimdiye kadar ana kadroya 5 isim seçildi. İşte o isimler:

  1. Sena Zeynep Gültepe
  2. Hakan Dündar
  3. Onur Üresin
  4. Ümmühan Ünavcı
  5. Deniz Yılmaz
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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