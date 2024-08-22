2024 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları hangi tarihte, nerede açıklanacak?

2024 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları hangi tarihte, nerede açıklanacak? KYK yurt başvuru sonucu nereden öğrenilir? KYK'nın yurt başvuru sonuçları, müdürlüğün değerlendirmesini tamamlamasının ardından belirlenen tarihte açıklanacak. YURTKUR tarafından değerlendirilen KYK yurt başvuru sonuçları ile detaylar haberimizde…

2024 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuruları 20 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. Yurt başvurusu sonuçları, başvuruların 24 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından en geç Eylül ayının ilk haftasında erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin yerine yedek yerleştirmeler yapılacak ve bu yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden tamamlanıyor. Başvuru sürecinde toplamda 9 adımdan oluşuyor. Örgün eğitime kayıtlı olmayanlar, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası alanlar, sabıka kaydı bulunanlar, 6 ay veya daha uzun süreli hapis cezası almış olanlar, bulaşıcı hastalığı olanlar, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayanlar ve başvuru yapılan yurt sınırları içinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurtlarından faydalanamıyor.

KYK yurt başvuru sonuçlarını ise https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden öğrenebilirsiniz.