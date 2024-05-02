2024 KPSS Ön Lisans Başvuruları Ne Zaman? KPSS Ön Lisans 2024 Var Mı?

Kpss Önlisans sınavı, Türkiye'deki önlisans düzeyindeki adaylar için düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın bir kısmını oluşturur. Bu sınav, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilir ve Türkiye'deki kamu kurumlarına önlisans mezunu personel alımı için kullanılır. KPSS Önlisans sınavı, önlisans mezunu adayların kamu kurumlarındaki çeşitli pozisyonlara atanabilmeleri için bir ön koşuldur. Sınav sonuçları, kamu kurumları tarafından ilan edilen boş pozisyonlara başvuruda bulunmak için kullanılır. Peki KPSS ön lisans 2024'te var mı? KPSS ön lisans başvuru 2024 ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları, 13 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurularınızı yapabilirsiniz.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi web sitesinden veya ilgili duyurulardan erişmek mümkün.

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak. KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de gerçekleştirilecek, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de olacak.

2024 ÖN LİSANS KPSS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. ÖSYM'nin resmi internet sitesine (https://www.osym.gov.tr/) gidin.

2. Ana sayfada "Sınavlar" veya benzeri bir menü seçeneği bulunur. Bu menüye tıklayın.

3. Açılan menüde "KPSS" veya "Kamu Personel Seçme Sınavları" başlığını arayın ve tıklayın.

4. KPSS sayfasında, "Başvuru" veya "Başvuru İşlemleri" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği seçin.

5. Başvuru işlemleri için gerekli olan bilgileri doldurun. Bu bilgiler arasında kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sınav yeriniz gibi detaylar bulunur.

6. Başvuru ücretini ödemek için gerekli talimatları takip edin. Ödemeyi banka veya diğer ödeme kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

7. Başvurunuzu tamamladıktan sonra sistemin size bir başvuru numarası veya başvuru belgesi sağlayacağını unutmayın. Bu bilgileri saklayın, çünkü sınav sürecinde işinize yarayabilir.

Başvuru süreciyle ilgili daha detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya yayımlanan kılavuzlardan erişebilirsiniz.