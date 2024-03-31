2024 DİYARBAKIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Diyarbakır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, DEM Parti mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Diyarbakır'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa DEM Parti adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Diyarbakır'da hangi parti, kim önde? Diyarbakır'da AK Parti mi DEM Parti mi kazanıyor?

DİYARBAKIR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Halis Bilden, DEM Parti'den Ayşe Serra Bucak Küçük seçimi üst sıralarda tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE DİYARBAKIR'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Halis Bilden, DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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