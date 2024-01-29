Üye Girişi
Haberler

2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri, kandil günleri!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

2024 yılına ait dini günlerin takvimi paylaşıldı. Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı, Kurban Bayramı'nın tarihi ve kandil günleri hakkında bilgiler verildi. Bu bilgiler, dini günlerin planlanmasında ve hazırlıkların yapılmasında önemli bir rehber olacak. Peki, 2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı Tarihleri, Kandil Günleri! İşte Detaylar...

Dini günler takvimi, İslam dünyası için büyük öneme sahip. Özellikle 2024'e girildiğinde, Ramazan ne zaman? Kurban Bayramı hangi haftada? Regaip, Miraç, Berat, Mevlit Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri nedir? gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Müslümanlar arasında merakla beklenen dini günler takvimine dair sorular artıyor. Yılın son aylarına yaklaşırken, Bayram, Kandil ve Kadir Gecesi tarihleri önem kazanıyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplanıyor. İşte 2024 dini günler takvimi detayları...

2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri, kandil günleri!

Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Mevlit Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri, kandil günleri!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ramazan Bayramı Kurban Bayramı Dini Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title