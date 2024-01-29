2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri, kandil günleri!
2024 yılına ait dini günlerin takvimi paylaşıldı. Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı, Kurban Bayramı'nın tarihi ve kandil günleri hakkında bilgiler verildi. Bu bilgiler, dini günlerin planlanmasında ve hazırlıkların yapılmasında önemli bir rehber olacak. Peki, 2024 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı Tarihleri, Kandil Günleri! İşte Detaylar...
Dini günler takvimi, İslam dünyası için büyük öneme sahip. Özellikle 2024'e girildiğinde, Ramazan ne zaman? Kurban Bayramı hangi haftada? Regaip, Miraç, Berat, Mevlit Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri nedir? gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Müslümanlar arasında merakla beklenen dini günler takvimine dair sorular artıyor. Yılın son aylarına yaklaşırken, Bayram, Kandil ve Kadir Gecesi tarihleri önem kazanıyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplanıyor. İşte 2024 dini günler takvimi detayları...
Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Mevlit Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi