2024 BURSA İNEGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Alper Taban mı, Hasan Eroğlu mu kazanıyor? Bursa İnegöl'de hangi parti, kim önde?

31 Mart 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa İnegöl'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa Saadet Partisi'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Alper Taban, Saadet Partisi'nden Hasan Eroğlu yarıştı. Peki, Bursa İnegöl'de hangi parti, kim önde? Bursa İnegöl'de AK Parti mi, Saadet Partisi mi kazanıyor?

BURSA İNEGÖLYEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa İnegöl'de Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Alper Taban, Saadet Partisi'nden Hasan Eroğlu ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA İNEGÖL'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Harmancık Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Alper Taban, Saadet Partisi'nden Hasan Eroğlu kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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