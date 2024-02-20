2024 BAYRAM TARİHLERİ: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil var?

Yeni yılın ikinci ayının son demleri yaşanırken, Mart ayında başlayacak olan Ramazan ayı için araştırmalar sürüyor. 11 Mart günü başlayacak Ramazan Ayı'nın sonrasındaki bayram ise merak konusu. Ramazan Bayramı ile tatil planları yapanlar araştırmaları yoğunlaştırdı. Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 11 Mart günü başlayan Ramazan, 9 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı: Bir gün arefe ve üç gün bayram olacak. Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da, bayram günleri ise 10-11-12 Nisan'da olacak. Bayram günleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ise bir gün arefe ve üç gün bayram olmak üzere toplamda dört buçuk günlük bir tatili kapsar. 2024 yılında Kurban Bayramı, arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve tatilin son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.