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2024 ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ | Antalya'da hangi aday önde?

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2024 yılı için Antalya'da yapılan seçim anketlerine göre hangi adayın önde olduğu merak konusu. Antalya'nın siyasi geleceğini belirleyecek olan seçimler yaklaşırken, anket sonuçları da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Antalya'nın siyasi yönünü belirleyecek olan anket sonuçları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu 80 bin kişinin katılımıyla vatandaşlara hitap ettiği Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankete katılanların yüzde 42.3'ü tercihini AK Parti adayı Hakan Tütüncü'den yana kullanırken, yüzde 40.5'lik kesim de CHP'nin adayı Muhittin Böcek'e oy vereceğini belirtti.

ANTALYA'DA SEÇİM ANKETLERİNE GÖRE HANGİ ADAY ÖNDE?

Araştırmaya göre; AK Parti'nin adayı yarışı CHP'nin adayının iki puan önünde götürüyor.

  • (AK Parti) Hakan Tütüncü | %42,3
  • (CHP) Muhittin Böcek | %40,5
  • (DEM) Kemal Bülbül | %5,1
  • (İYİ Parti) Nesrin Ünal | %4,1
  • (Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2,9
  • (YRP) Ümit Özkurt | %2,7
  • Diğer Adaylar | %2,4

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

2024 ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ | Antalya'da hangi aday önde?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Antalya Gündem Politika Dünya Haberler

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