2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Muslera kimdir? Muslera hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Muslera, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Muslera hakkında 2.544 haber kaynağında 70.604 adet haber yer alırken 2022'de toplam 307.128.291 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Muslera hakkında merak edilen Muslera kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Néstor Fernando Muslera Micol (d. 16 Haziran 1986; Buenos Aires, Arjantin) Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. FIFA'nın "Dünyanın en iyi Kalecileri" listesine girmiştir. Galatasaray'ın futbol takımında en çok forma giyen yabancı futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Montevideo Wanderers

2004 yılına kadar Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımının altyapısında forma giyen genç kaleci, daha sonra aynı takımda profesyonel oldu. İki yıl boyunca A Takım'da görev yaptıktan sonra kiralık olarak Nacional'de forma giymeye başladı.

Nacional (Kiralık)

Burada geçirdiği kısa sürede dikkat çekerek Arsenal, Juventus, Lazio ve Benfica gibi kulüplerin gündemine giren Muslera'nın yolu İtalya'nın Lazio takımıyla kesişti.

Lazio

İtalyan ekibinin Arjantinli Juan Pablo Carrizo'nun transferini bir yıl ertelemek zorunda kalmasının da etkisiyle 2007 yazında 3 milyon € karşılığında Lazio'lu olan kalecinin, efsane Angelo Peruzzi'nin futbolu bırakması, takımın bir diğer kalecisi Marco Ballotta'nın da 43 yaşında olması nedeniyle birinci kaleci olması bekleniyordu. Nitekim Serie A'da üçüncü haftayla birlikte formayı sırtına geçirdi. Ancak yedinci haftada oynanan Milan maçında yediği beş golün dördünde yaptığı hatalar, genç eldivenin hayallerini ileriki bir tarihe ertelemesine neden oldu. O sezon ligde yalnızca 32, 33, 36 ve 38. haftalarda görev alabilen Muslera, üç kez de Coppa Italia'da kaleye geçti.

2008-09 sezonu da Muslera için pek iyi başlamadı. Genç kaleci, kulübün nihayet kadrosuna kattığı Arjantinli eldiven Carrizo'nun arkasında ikinci tercihti. Ligde ilk 20 hafta boyunca bir kez olsun forma giyemeyen Muslera, kupada ise ancak bir maçta sahaya çıkabildi. Buna karşın Carrizo'nun performansı da pek iyi görünmüyordu. Yılın ikinci yarısıyla birlikte teknik direktör Delio Rossi'yle de sorunlar yaşayan Arjantinli, yerini Muslera'ya kaptırdı. Uruguaylı ise ilk maçında yediği üç gole engel olamasa da Sampdorialı Bellucci'nin ayağından çıkan penaltı vuruşunu kurtararak teknik direktörüne kendisini seçmesi için bir neden verdi. Ligde son üç haftaya kadar takımının kalesini koruyan Muslera, Coppa Italia'da da kalan tüm maçlarda oynadı ve penaltılara kalan finalde Antonio Cassano ve Campagnaro'nun vuruşlarında gole geçit vermeyerek kariyerinin ilk efsane maçını repertuvarına ekledi. Bu performans, Lazio'yu 2009-10 sezonu öncesinde takımdan ayrılan Carrizo'nun yerini doldurmak için yaptığı arayışları "ikinci kaleci" yönünde yapmaya itti. Genç Uruguaylı, takımının artık birinci kalecisiydi. Ligde 36 maçta forma giyen Muslera, topu 42 kez koruduğu filelerde gördü, iki kez maçın oyuncusu seçilirken 7 maçta ise kalesini gole kapattı. İtalya Kupası'nda da iki maçta forma giyen yetenekli kaleci, Inter'le oynanan ve takımının 2-1 kazandığı İtalya Süper Kupası maçının da "En İyi Oyuncu"su seçildi. Muslera, UEFA Avrupa Ligi'nde de dört maça çıkarken ilk kez bir önceki sezon giydiği millî formayı bu sezonda tam 11 kez giydi. Ve Muslera, IFFHS tarafından 2010 yılının dünyada en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi.

Fernando Muslera, 2010-11 sezonunda ise Serie A'da 36 maçta Lazio'nun kalesini korudu. Bu maçlarda kalesinde 39 gol gören başarılı eldiven, 13 maçta kalesinde gole izin vermemişti. Muslera, Manchester United ve Atlético Madrid gibi kulüplerinde listesinde bulunmasına rağmen 2011-12 sezonu öncesi 6.750.000 Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray

Muslera Galatasaray forması ile ilk maçına Olympiakos karşısında çıkmış, fakat 1. dakikada gelen gole engel olamayınca takımı, hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrılmıştır. Muslera ilk resmi maçına İstanbul Başakşehir karşısında çıkmış fakat kalesinde 2 gole engel olamamıştır ve takımı 2-0 mağlup olmuştur. Muslera, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştır. Bu maç ile birlikte 8 deplasman maçında kalesinde tek gol bile görmeyen Muslera, Galatasaray'ın başarısındaki en büyük mimarlardan biri olmuştur. Muslera, Galatasaray'daki ilk penaltı kurtarışını ise Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 10. haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu maçının 45. dakikasında yapmış ve takımının puan almasını sağlamıştır, ayrıca Muslera Galatasaray forması ile ilk derbi maçına 20 Kasım 2011'de Beşiktaş karşısında çıkmış ve çok fazla kurtarış yaparak taraftarlar tarafından maçın adamı seçilmiştir. Antrenmanlarda Galatasaray'ın ve Brezilya millî takımının efsane file bekçisi Claudio Taffarel'in Türkiye'ye getirdiği mekanik şut makinesi tarafından çalıştırılan Muslera, bu makinenin ve Taffarel'in performansındaki artışın baş mimarı olduğunu söylemiştir. İdolünün Güney Amerikalı kaleci Oscar Cordoba olduğunu belirten Muslera, en büyük hayalinin ise Faryd Mondragon ve Cláudio Taffarel gibi Galatasaray tarihine geçmek olduğunu söylemiştir. 8 Nisan 2012 tarihinde Manisaspor - Galatasaray karşılaşmasının 82. dakikasında kariyerindeki ilk golünü atmıştır (Penaltı). Ayrıca Muslera, attığı penaltı golü ile Galatasaray tarihinde Zoran Simoviç'ten sonra gol atan ilk kaleci olmuştur. Zoran Simoviç attığı golü 15 Nisan 1989'da Kahramanmaraşspor takımına atmıştır. Ayrıca Muslera aynı maçta Faryd Mondragon ve Claudio Taffarel'in elinde bulunan normal ligde 15 maç gol yememe rekorunu 19 maça çıkararak rekorun tek sahibi olmuştur. Fernando Muslera attığı penaltı golünden sonra "Kariyerimin ilk golü. Taraftarın inanılmaz bir desteği vardı. Bana da gidip atmak düştü. Normalde oyuncular atar ama bana da bu görev verildi. Her kaleciye nasip olmaz. Hocama teşekkür etmek istiyorum o izin verdi. Arkadaşlarım da izin verdi, onlara teşekkür ederim. Umarım gollerin devamı gelir." açıklamalarında bulundu. Kırdığı gol yememe rekoru hakkında da konuşan Muslera, "İnanılmaz gurur veriyor insana. Tarihe geçtiğim için çok mutluyum ama bu herkesin başarısı. Takımın da büyük sorumluluğu var. Gol yememem için büyük fedakarlıklar yapıldı. Şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterdik" sözleriyle açıklamasını noktaladı. Muslera 2011-2012 sezonun son maçında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11 başlamış ve maçın sonunda gazeteciler tarafından yapılan oylamada maçın en iyi oyuncusu seçilmiştir. Muslera böylece Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştır.

Kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nisan 2012 tarihinde oynanan normal sezonun son maçı olan Manisaspor - Galatasaray maçında kaleci Volkan Babacan'a penaltıdan atmıştır.

Millî takım kariyeri

Muslera'nın kariyerindeki en önemli dönüm noktası Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası oldu. Grup aşamasında hiç gol yemeyen Uruguaylı, Güney Kore ile oynanan ikinci tur maçının ardından yarı finaldeki Gana eşleşmesinde tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. 120. dakikada turnuvanın yıldızlarından Asamoah Gyan'ın kaçırdığı penaltı ile seri penaltı atışlarına geçilirken, bu atışlardan üçünü kurtaran Muslera, penaltılar esnasında köşe seçip atlamak yerine topu izleyerek hamle yapmasıyla bir süre konuşuldu. Uruguay'ın yarı finale gelişinde büyük pay sahibi olan genç kaleci, ülkesinin daha sonra oynadığı Hollanda ve Almanya maçlarında kalesinde gördüğü üçer gole engel olamadı. Fernando Muslera 2011 yazında oynanan Copa América'da gösterdiği müthiş performans ile ülkesi Uruguay'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu. Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı çeyrek final maçındaki müthiş performansı ve penaltılarda Tevez'in vuruşunu kurtarması, Muslera'nın kariyerindeki doruk noktalarından biri oldu. Final maçında da Paraguay'a karşı iyi bir performans sergileyen Muslera takımının Copa América'yı kazanmasında büyük bir pay sahibi oldu. Turnuvanın en iyi 2. kalecisi seçilmiştir. Muslera millî takımı Uruguay ile 2014 FIFA Dünya Kupası'na katılmış, İlk maçta 3 gol yese de diğer iki maçta başarılı olmuştur. Ayrıca kupanın en güzel golü seçilen golü olan ve 2. turda Kolombiyalı James Rodríguez'in şutundan yediği gol takımını turnuvanın dışına atmıştır.

