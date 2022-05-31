2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili ne zaman? - Haberler

2022 Kurban Bayramı ayın kaçında olduğu ve hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacağı gündeme geliyor. Her sene Miladi takvime göre 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı 2022 Kurban Bayramı ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor ve ne zaman olacağı belli oldu. 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı ne zaman denk geliyor ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacağı sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Kurban Bayramı 2022 senesinde Temmuz ayına denk gelmektedir. Kurban Bayramı 8 Temmuz ve 12 Temmuz arasındadır.

BU YIL KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor ve ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Kurban Bayramı Temmuz ayında başlayacaktır. 8 Temmuz - 12 Temmuz arası olan Kurban Bayramı hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

2022 Kurban bayramı takvimi :

Kurban Bayramı Arefesi : 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve hangi günler arası olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz olup 12 Temmuz'da son buluyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyordur. Kurban Bayramının son günü yani dördüncü günü, 12 Temmuz Salı günü bitiyor.

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