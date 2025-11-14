20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşları Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılacak tören alanına götürülüyor. Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek. Kahramanlar, bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek.
Türkiye'nin yüreğine Gürcistan'dan gelen kara haberle ateş düştü. Azerbaycan'dan dönüş için havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. 20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı.
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TÖREN YAPILACAK
Şehitlerin naaşları, incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve yine konvoy eşliğinde saat 09.00'da düzenlenecek askeri tören için Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin de katılması bekleniyor.
Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.
Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni Cumartesi Günü İstanbul'da yapılacak.
İLK TÖREN MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE
Şehit askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.Şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
Cenaze araçlarına alınan şehit cenazeleri konvoy eşliğinde Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından şehit cenazelerini taşıyan konvoy Adli Tıp Kurumu'na ulaştı.
Konvoyu Adli Tıp Kurumu önünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.
20 ŞEHİDİN NAAŞI ANKARA'DA
20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı. Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Koca Yusuf A400M uçağı Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.
İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ
- Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın