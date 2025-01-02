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2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
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2 Ocak Salı günü televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8'in yayın akışı merak ediliyor. İşte 2 Ocak Salı gününe ait TV yayın akışı bilgileri!

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

01:00 Belalı Tanık 2

03:00 Aldatmak

05:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Regaib Gecesi Özel

21:15 İnci Taneleri

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 Ruhun Duymaz

04:15 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Yabani

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Şendul Şaban

04:15 Çarıklı Milyoner

06:45 Deha

09:45 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Nasipse Olur

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Çınar Ağacı

02:30 Erkenci Kuş

04:30 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

22:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:55 Yaşam Başka Yerde

04:15 Sen Türkülerini Söyle

06:45 Hayallerinin Peşinde

07:35 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Regaip Kandili

22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"

2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor 2025

13:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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