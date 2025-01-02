2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
2 Ocak Salı günü televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8'in yayın akışı merak ediliyor. İşte 2 Ocak Salı gününe ait TV yayın akışı bilgileri!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
01:00 Belalı Tanık 2
03:00 Aldatmak
05:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Regaib Gecesi Özel
21:15 İnci Taneleri
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 Ruhun Duymaz
04:15 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:15 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Şendul Şaban
04:15 Çarıklı Milyoner
06:45 Deha
09:45 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Nasipse Olur
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Çınar Ağacı
02:30 Erkenci Kuş
04:30 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
22:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
01:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:55 Yaşam Başka Yerde
04:15 Sen Türkülerini Söyle
06:45 Hayallerinin Peşinde
07:35 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Regaip Kandili
22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor 2025
13:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025