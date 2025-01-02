2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak akşam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri, bulunduğunuz şehirdeki akşam ezanı saatini öğrenmenizi sağlar. Türkiye'nin büyük şehirlerinde 2 Ocak 2025 akşam ezanı vakti farklılık göstermektedir. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde akşam ezanı saat kaçta okunacak? İbadetlerinizi zamanında yerine getirebilmek için namaz vakitlerini bilmek çok önemlidir. İşte, 2 Ocak 2025 akşam ezanı vakitleri!

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

2 Ocak Perşembe günü akşam ezanı İstanbul'da 17.54'de okunacak.

ANKARA'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Ankara'da akşam ezanı 17.42'de okunacak.

İZMİR'DE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İzmir'de ise 18.09'de okunacak.

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