2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak akşam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri!
2 Ocak 2025 akşam ezanı saat kaçta okunacak? Bu soru, özellikle dini ibadetlerini zamanında yerine getirmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Akşam ezanı vakti, her şehirde farklı olduğu için doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor. Akşam namazı, güneşin batışıyla birlikte başlar ve bu nedenle her şehir için ezan vakti ayrı ayrı hesaplanır.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri, bulunduğunuz şehirdeki akşam ezanı saatini öğrenmenizi sağlar. Türkiye'nin büyük şehirlerinde 2 Ocak 2025 akşam ezanı vakti farklılık göstermektedir. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde akşam ezanı saat kaçta okunacak? İbadetlerinizi zamanında yerine getirebilmek için namaz vakitlerini bilmek çok önemlidir. İşte, 2 Ocak 2025 akşam ezanı vakitleri!
AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
2 Ocak Perşembe günü akşam ezanı İstanbul'da 17.54'de okunacak.
ANKARA'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Ankara'da akşam ezanı 17.42'de okunacak.
İZMİR'DE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
İzmir'de ise 18.09'de okunacak.