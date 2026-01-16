2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

Haberler

Güncelleme:
Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından Youtube'da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş, 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu öldürdükten intihar etti. "Amerika'da nasıl vize alınır?" gibi içerikler üreten Altunbaş'ın ABD'den de paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

  • Sergen Altunbaş, Adana'nın Sarıçam ilçesinde 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert adlı çocuklarını tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendini vurdu.
  • Sergen Altunbaş, sosyal medyada 'ABD'den nasıl vize alınır?' içerikli videolar çeken ve PSM adlı bir firma aracılığıyla vize danışmanlık hizmeti veren bir kişiydi.
  • Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'ın otomobilini kundakladı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, Adana'daki evinde 2 çocuğuyla birlikte ölü bulundu.

KARISI EVE GELMEYİNCE CİNNET GETİRDİ

Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada yaşayan Sergen Altunbaş, bir süre önce karısı G.A. ile henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini vurdu.

BABA VE İKİ ÇOCUĞI ÖLÜ BULUNDU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi.

YAKINLARI ARACI ATEŞE VERDİ

Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş' ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOUTUBE'A VİDEO ÇEKİYORDU

Altunbaş, bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmıştı ve "ABD'den nasıl vize alınır?" içerikli videolar üretiyordu. PSM isimli bir firma kuran Altunbaş, vize danışmanlık hizmeti veriyordu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

amerikaya biletini kesti

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla Asan:

Vah zavallı bebelere Vah.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Önder:

bu ve benzeri haberlerin altında yatan sorunları inceleyip o illetleri kurutmadan bu ve benzeri haberleri daha çok izleriz. rabbim hepimize peygamber sabrı, ahlakı Allah sevgisi helalinden ahlaklı bir eş nasip etsin. eşleri birbirine göz aydınlığı kılsın. güzel ülkemin insanlarına dayanma gücü sabır geçimlilik ihsan eylesin. duam o ki allah kimseyi darda koyması. kaldıramayacağımız yükleri yüklemesin. cinnet geçirenlerin halini hayal bile etmek istemiyorum. bu adamı bu hale sokan nedir???

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Cenab-ı Allah bütün insanlarımızın aklına mukayyet olsun. En önemli şey akıl sağlığı!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

havuzlu villa önünde araba ama huzur yok çocuklara cehennemi yaşatmış ! para çözmüyor gerçekten cook üzücü çok ibretlik bir hayat

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

