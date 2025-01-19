19 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 19 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 19 Ocak 2025 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 Zalim İstanbul

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

23:15 İnci Taneleri

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Hudutsuz Sevda

04:15 Adım Farah

05:00 Memet Özer ile Mutfakta

06:00 Senden Daha Güzel

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm

23:45 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Siyah Kalp

04:15 Bahar

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

01:20 Direniş Karatay

05:00 Kiralık Aşk

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

15:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

17:30 Survivor 2025

20:00 Survivor 2025