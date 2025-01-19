19 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8
19 Ocak tarihli TV yayın akışı hangi programları içeriyor? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'deki yayın akışı listesi merak ediliyor. Bugün TV'de hangi programlar var, hangi kanalda ne zaman başlıyor? İşte 19 Ocak tarihli TV yayın akışı detayları!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 19 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 19 Ocak 2025 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:15 Zalim İstanbul
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
23:15 İnci Taneleri
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Hudutsuz Sevda
04:15 Adım Farah
05:00 Memet Özer ile Mutfakta
06:00 Senden Daha Güzel
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm
23:45 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Siyah Kalp
04:15 Bahar
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
01:20 Direniş Karatay
05:00 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
15:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
17:30 Survivor 2025
20:00 Survivor 2025