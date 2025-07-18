18 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Her gün olduğu gibi 18 Temmuz'da da birbirinden farklı dizi, film, haber ve eğlence programları ekranlarda yerini alıyor. "18 Temmuz TV yayın akışı" içerisinde, hem ulusal hem de tematik kanalların içerikleri dikkat çekiyor. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanacak yapımlar, izleyicilerin planlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Dönerse Senindir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic

22:00 Aman Reis Duymasın

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Ne Olacak Halim

01:00 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yaşam Koçu

22:00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Aşkın Zaferi

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 Aşkın Zaferi

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

22:15 Ay Lav Yu

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hokkabaz

02:15 Milyarder

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Tatlı Dillim

22:15 Kocan Kadar Konuş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Deliler Fatih'in Fermanı

01:35 Kim Gitsin?

02:35 Seksenler

03:40 Teşkilat

06:00 Balkan Ninnisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye