18 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği konuların başında, "18 Temmuz TV yayın akışı" geliyor. Bugün televizyonda hangi programların yer aldığı, özellikle akşam saatlerinde ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için büyük önem taşıyor.
Her gün olduğu gibi 18 Temmuz'da da birbirinden farklı dizi, film, haber ve eğlence programları ekranlarda yerini alıyor. "18 Temmuz TV yayın akışı" içerisinde, hem ulusal hem de tematik kanalların içerikleri dikkat çekiyor. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanacak yapımlar, izleyicilerin planlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Aldatmak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Dönerse Senindir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic
22:00 Aman Reis Duymasın
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Ne Olacak Halim
01:00 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yaşam Koçu
22:00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Aşkın Zaferi
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Aşkın Zaferi
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:15 Ay Lav Yu
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hokkabaz
02:15 Milyarder
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
22:15 Kocan Kadar Konuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Deliler Fatih'in Fermanı
01:35 Kim Gitsin?
02:35 Seksenler
03:40 Teşkilat
06:00 Balkan Ninnisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye