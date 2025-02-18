18 Şubat hangi burç? 18 Şubat doğanlar Kova mı Balık mı?

18 Şubat doğumluların burcu Kova mı, Balık mı? sorusu sıkça merak ediliyor. Astrolojiye göre 18 Şubat, Kova burcunun son günü olarak kabul edilir. Ancak doğum saatine bağlı olarak bazı kişiler Balık burcu olabilir. Peki, 18 Şubat hangi burç? İşte detaylar...

18 ŞUBAT HANGİ BURÇ?

Astrolojiye göre 18 Şubat, Kova burcunun son günü olarak kabul edilir.

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Elementi: Hava

Yönetici Gezegeni: Uranüs (modern), Satürn (klasik)

Niteliği: Sabit

Sembolü: Su taşıyıcısı

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Sayıları: 4, 7, 11, 22

Şanslı Renkleri: Mavi, turkuaz, mor, gümüş

Uğurlu Taşları: Ametist, akuamarin, safir, opal

Uyumlu Burçlar: Terazi, İkizler, Yay

Zıt Burcu: Aslan

KOVA BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kova burcu, özgürlüğüne fazlasıyla düşkündür. Kurallarla kısıtlanmaktan, monotonluktan ve baskı altında kalmaktan hoşlanmaz. Kendi hayatının kontrolünü elinde tutmak ister. Özgürlüğünü tehdit eden herhangi bir durumdan hızla uzaklaşır.

Zodyak'ın en zeki burçlarından biri olan Kova, güçlü bir analitik düşünme yeteneğine sahiptir. Karmaşık problemleri çözmek, farklı bakış açıları geliştirmek ve yenilikçi fikirler üretmek konusunda doğuştan yeteneklidir. Genellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve sanat alanlarında başarılı olurlar.

Kovalar, zamanlarının ötesinde düşünebilen burçlardır. Onlar için gelişim, değişim ve ilerleme çok önemlidir. Topluma yön veren büyük düşünürler, mucitler ve vizyonerler genellikle Kova burcundan çıkar. Bilimsel yeniliklere, teknolojik gelişmelere ve toplumsal reformlara öncülük ederler.

Uranüs'ün etkisiyle Kovalar, otoriteyi ve gelenekleri sorgulayan bir yapıya sahiptir. Onlar için "Bu her zaman böyle yapıldı." cümlesi hiçbir şey ifade etmez. Eğer bir sistemin yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, onu değiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu yüzden devrimciler ve aktivistler arasında Kova burcu insanlarına sıkça rastlanır.

Kovalar, insan hakları ve toplumsal eşitlik konularında duyarlıdır. Adalet duyguları çok güçlüdür ve haksızlığa karşı sessiz kalamazlar. Yardımsever ve hümanist bir bakış açısına sahiptirler. Ancak duygusal değil, daha çok mantıksal bir şekilde yardım etmeyi tercih ederler.

Kova burcu insanları genellikle duygularını belli etmez. Çok sosyal olsalar da özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ederler. İnsanlarla arasına belirli bir mesafe koyar ve her zaman bir miktar gizemli kalırlar. Soğuk ve ilgisiz görünebilirler, ancak bu onların duygusuz oldukları anlamına gelmez; sadece olaylara mantık çerçevesinde yaklaşmayı tercih ederler.

KOVA BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Kova burcu, aşk konusunda özgürlüğüne en düşkün burçlardan biridir. Aşkta geleneksel yaklaşımlardan hoşlanmazlar ve partnerlerinden bağımsızlıklarına saygı duymalarını beklerler. Kovalar, aşk hayatlarında sahiplenilmekten ve baskıdan hoşlanmazlar. Onları kısıtlayan bir ilişki, uzun vadede onları mutsuz eder.

Onlarla birlikte olabilmek için zeki, entelektüel ve sıra dışı biri olmanız gerekir. Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmazlar. Kovalar, duygularını çok fazla belli etmedikleri için zaman zaman ilişkilerde soğuk görünebilirler. Ancak gerçekten sevdiklerinde sadık ve güvenilir partnerler olurlar.

KOVA BURCUNUN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sabit burç olduğu için fikirlerinde kolay kolay değişiklik yapmaz.

Duygularını belli etmekte zorlandığı için bazen soğuk biri olarak algılanabilir.

Otoriteyle sorun yaşayabilir, geleneksel kurallara karşı çıkabilir.

İlişkilerde derin bağlar kurmakta zorlanabilir ve bağlanmaktan kaçınabilir.

Monotonluk onları çabuk sıkar ve yeni şeyler arayışına girebilirler.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Balık (19 Şubat - 20 Mart)