18 MART İZMİR HAVA DURUMU: Yarın İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, İzmir'de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 18 Mart'ta İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, İzmir'in 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İzmir'de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların 14-16°C civarında seyredeceği, akşam saatlerinde ise daha serin bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, yerel yağmur geçişleri ihtimali de bulunuyor. Hafta ortasına doğru sıcaklıkların daha da düşebileceği ve yağışlı havanın etkisini artırabileceği belirtiliyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İzmir hava durumu