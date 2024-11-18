18 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

18 Kasım Pazartesi günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 18 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde görülecek yağışların, yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları, bölgedeki vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını öneriyor.

Sıcaklık: 12°C

Başkent Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu bir seyir izlemesi bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağmur ve sağanak yağışlar, zaman zaman trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle açık alanlarda çalışanlar ve trafiğe çıkacak vatandaşların yağışa hazırlıklı olmaları önemli. Gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, ancak yağış nedeniyle hissedilen sıcaklığın bir miktar daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini azaltması ve hava koşullarının kısmen düzelmesi bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;