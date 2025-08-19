18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı Takım belli oldu!
18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu, programın takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta büyük bir heyecanla izlenen kaptanlık oyunları, yarışmanın gidişatını etkileyen en kritik bölümler arasında yer alıyor.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de her pazartesi günü oynanan kaptanlık oyunu, takımların kaderini belirliyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Kaptan: Eylül
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Sercan
İrem
Cansu
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Kırmızı takım kaptanı Ayten oldu.
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Bilal
İlsan
Çağlar
