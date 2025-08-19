18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı Takım belli oldu!

18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı Takım belli oldu!
18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu, programın takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta büyük bir heyecanla izlenen kaptanlık oyunları, yarışmanın gidişatını etkileyen en kritik bölümler arasında yer alıyor. Peki, 18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de her pazartesi günü oynanan kaptanlık oyunu, takımların kaderini belirliyor. Bu bağlamda 18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı sorusu, yarışmanın takipçileri arasında sosyal medyada da gündem oldu. Peki, 18 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Kaptan: Eylül

Hakan

Sümeyye

Mert

Sezer

Onur

Sercan

İrem

Cansu

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım kaptanı Ayten oldu.

Özkan

Furkan

Çağatay

Gizem

Hilal

Bilal

İlsan

Çağlar

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

