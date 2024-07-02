15 Temmuz Darbe Girişimi ne zaman oldu? 15 Temmuz bu sene kaçıncı yılı?

15 Temmuz günü ne oldu? TRT binalarının işgal edildiği 15 Temmuz gecesi darbe girişimi yaşanmıştı. Kaç kişi şehit oldu, en kanlı olayların yaşandığı İstanbul'un kilit noktası olduğu gece neler yaşandı? 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı askerler tarafından gerçekleştirilen bu girişim, halkın sokaklara çıkarak demokrasiye ve hükümete destek vermesiyle başarısız olmuştur. 15 Temmuz ne zaman oldu, bu sene kaçıncı yılı? sorularının cevaplarını haberin devamında okuyabilirsiniz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ NE ZAMAN OLDU?

15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye için büyük bir dönüm noktalarındandır. 15 Temmuz 2016 yılında, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı askerler tarafından gerçekleştirilmiştir. Darbe girişimi, Türk halkının büyük çoğunluğunun sokaklara çıkarak demokrasiye ve hükümete destek vermesiyle başarısız oldu.

15 TEMMUZ BU SENE KAÇINCI YILI?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en kanlı olaylar Ankara ve İstanbul'da yaşandı. 15 Şehitler Köprüsü'ne akın eden binlerce kişinin üzerine askerler tarafından ateş açıldı. Yaşanan kanlı olayların ardından köprünün adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.

15 TEMMUZ DARBE GECESI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bağlandığı televizyon kanalında saat 23.10 sıralarında Türk ordusu içinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Başbakan yaşanan olayları "kalkışma" diye niteledi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NE ANLAMA GELİR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimini anmak ve demokrasiye sahip çıkma ruhunu canlı tutmak amacıyla ilan edilmiştir. Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve ülkenin birlik ve beraberliğine verdiği önemi ortaya koymuştur.

15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı askerler tarafından Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı bir darbe girişimi gerçekleştirilmiş, ancak milletin büyük çoğunluğunun sokaklara çıkarak darbeye karşı direnmesiyle başarısızlığa uğratılmıştır. Bu direniş, Türk halkının demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını göstermiştir.

TRT BİNALARININ İŞGAL EDİLDİĞİ GECE

Bir grup darbeci asker TRT Ulus yerleşkesine saat 22.30 sıralarında TRT binası bahçesine helikopterler indi. Vatandaşların tepkisi sonuç verdi ve darbeci albay Hüseyin Ergezen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi sivil kıyafetler giyerek saat 06.00 sıralarında kaçtı, diğer darbeci askerler saat 07.45'te teslim oldu.

İSTANBUL'UN KİLİT NOKTASI OLDUĞU GECE NELER YAŞANDI?

15 Temmuz gecesi ölenler ile sonrasında hayatını kaybedenlerle birlikte toplam 99 kişinin şehit olduğu darbe girişiminde, İstanbul'da yaşananlar hain kalkışmanın kilit noktasını oluşturdu.