15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, eczaneler, hastaneler açık mı?
15 Temmuz resmi tatil mi? Bu soru, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz, Türkiye'de 2017 yılından bu yana resmî tatil olarak anılıyor.
15 Temmuz resmi tatil mi sorusunun cevabı, ÖSYM sınavlarından banka işlemlerine kadar birçok planlamayı etkiliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi özel sektör için de geçerli mi? Yasaya göre 15 Temmuz tüm yurtta resmî tatil ilan edilse de özel sektör çalışanlarının tatil durumu, işverenin kararına göre değişebiliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte detaylar...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz 2025 tarihinde, kamu kurumları ve kuruluşları tamamen tatil ilan edilmiştir.
15 TEMMUZ GÜNÜ KARGOLAR, ECZANELER, NOTERLER AÇIK MI?
Devlet daireleri, bankalar, noterler, PTT, kamu hastaneleri (acil servisler hariç), okullar ve üniversiteler hizmet vermeyecek. 15 Temmuz resmi tatil mi sorusunun cevabı, özellikle bu kurumlara işi düşen vatandaşlar için oldukça önemlidir.
15 TEMMUZ'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
Kamu kurumları kapalı olacak, ancak özel sektör çalışanlarının durumu işverenin takdirine bağlı olarak değişebilir.