2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı haftalar kala, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevirmişti. Yeni döneme dair merak edilen takvim, MEB tarafından resmi olarak paylaşıldı. Okulların açılış tarihi, birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ile birlikte yaz tatilinin başlangıç tarihi de netleşti. Ara tatil ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. 15 tatil ne zaman? 2025 Kasım ara tatili ne zaman?

2025 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ilk ara tatile 10 Kasım 2025 Pazartesi günü çıkacak. Bu kısa mola ile öğrenciler, yoğun geçen ilk dönemin ardından bir hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatil, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek ve derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, yılın en uzun tatil süreci olan yarıyıl tatiline kavuşacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık iki hafta sürecek bu dinlenme döneminde öğrenciler hem soluklanacak hem de ikinci döneme zinde bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacak. Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayarak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler, yoğun geçen bir dönemin ardından uzun ve dinlendirici yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili, öğrenciler için sadece dinlenme değil, aynı zamanda kendilerini geliştirme fırsatı da sunacak. Spor, sanat, kitap okuma ve çeşitli sosyal etkinliklerle dolu bir yaz dönemi, hem fiziksel hem zihinsel olarak tazelenmelerini sağlayacak. Aynı zamanda yeni eğitim yılı öncesinde eksik konuları gözden geçirme ve hazırlık yapma açısından da bu dönem büyük önem taşıyor. Tatilin sonunda öğrenciler, hem yenilenmiş hem de motive olmuş bir şekilde yeni ders yılına adım atacaklar.