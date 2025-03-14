15 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL! İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, İstanbul'da 15 Mart 2025 Cumartesi günü sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Ancak, hafta sonuna doğru lodosun kuvvetlenmesi ve fırtına ihtimali gündemde. Peki, 15 Mart'ta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, 15 Mart Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların 23-24°C seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve kış havasının geri döneceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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