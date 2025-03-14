Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

15 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL! İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini

15 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL! İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkisini hissettiren sıcak hava dalgası, İstanbul'da da yüksek sıcaklıklarla kendini göstermeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 15 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Lodos ve fırtına bekleniyor mu? sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Mart Cumartesi günü İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, İstanbul'da 15 Mart 2025 Cumartesi günü sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Ancak, hafta sonuna doğru lodosun kuvvetlenmesi ve fırtına ihtimali gündemde. Peki, 15 Mart'ta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, 15 Mart Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların 23-24°C seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve kış havasının geri döneceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU İSTANBUL! İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahminiİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
img

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek kulübümüz var

Dünyanın en iyi takımları belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.