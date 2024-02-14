14 Şubat sevgililer günü mesajları ne? En romantik ve anlamlı 14 Şubat sevgililer günü mesajları neler?

Sevgililer günü, sevgili olan veya evli çiftler bu özel günde birbirlerine mesaj ile veya başka bir etkinlik ile kutluyor. 14 Şubat sevgililer günü mesajı atarak veya sevdiğiniz insana, aşk dolu sözler ile paylaşımda bulunabilirsiniz. Romantik sevgililer günü mesajı veya 14 Şubat sevgililer günü mesajı ile sevdiklerini mutlu edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü mesajları ne? En romantik ve anlamlı 14 Şubat sevgililer günü mesajları neler? herkes tarafından soruların yanıtı aranıyor. 14 Şubat sevgililer günü mesajları ne? En romantik ve anlamlı 14 Şubat sevgililer günü mesajları neler? Detaylar haberimizdedir…

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NE?

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Kocaman bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığımsana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana!...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sen benim çölümde serap, engin denizimde yakamoz, sonsuz uzayımda güneşimsin.. Aklımda ve yüreğimde ateş, yanımdayken bile özlemimsin....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Yollar girdi araya, olsaydım şimdi yanında, kondursaydım bir öpücük yanağına, olurdu en güzel hediye o bana....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah doğan güneşim oldun....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Öyle güzelsin ki sana bakamıyorum, baktığımda bakmaya doyamıyorum. seni o kadar özledim ki özlemimi kalbime sığdıramıyorum....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi... Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

EN ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI