14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)

Valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı gerekli önlemleri alırken, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yapılan duyurular dikkatle inceleniyor. "14 Ocak okullar tatil mi?" sorusu özellikle sosyal medyada sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Bazı bölgelerde meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısında bulunması, tatil beklentisini artırdı. Öğrenciler ve veliler, valilik açıklamalarını takip ederek net bir bilgiye ulaşmayı hedefliyor. Peki, 14 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi?

14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak için bazı bölgelerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bu uyarılar, "14 Ocak okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arayanları daha da meraklandırdı.Karar, her il valiliği tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek açıklanacak.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13