14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
14 Mayıs Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Mayıs yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Mayıs Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 14 Mayıs Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
14 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Taş Kağıt Makas
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
- 22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
- 01:45 Siyah Beyaz Aşk
- 03:45 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Üçlü Pürüz
- 00:30 Şahane Hayatım
- 03:00 Ruhun Duymaz
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Bir Baba Hindu
- 22:15 Yerli Sinema Bir Baba Hindu
- 00:30 Yabancı Sinema Zafere Hücum
- 02:30 Yabancı Sinema Zafere Hücum
- 04:30 Baba Ocağı
- 06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:55 Uğurlugiller
- 06:40 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:25 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:15 Kara Ağaç Destanı
- 03:00 Gönül Dağı