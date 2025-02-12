13 Şubat okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kar yağışı ve şiddetli rüzgarla birlikte özellikle ulaşımda aksamalara yol açtı. 13 Şubat Perşembe günü için öğrenciler ve veliler, " İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının devam edeceği yönündeki tahminler nedeniyle vatandaşlar, İstanbul Valiliği'nden gelecek olası tatil açıklamasını yakından takip ediyor. Peki, 13 Şubat'ta okullar tatil olacak mı? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, merak edilenler…

13 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da kar yağışının Perşembe günü de etkili olması bekleniyor. Ancak İstanbul Valiliği'nden 13 Şubat Perşembe günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Tatil kararlarının bölgedeki hava koşullarına göre verilmesi ve Valiliğin resmi duyuruları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Okullar tatil olacak mı

Okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili kesin bilgi için İstanbul Valiliği'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.