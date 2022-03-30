13. Cumhurbaşkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi! - Haberler

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13. Cumhurbaşkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi!

Haberler.com - Gündem
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13. Cumhurbaşkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi!

Siyaset gündeminde sık sık duyulmaya başlanan 13. Cumhurbaşkanı kavramı vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, 13. Cumhurbaşkanı kim? İşte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi!

13. Cumhurbaşkanı kimdir sorusu son günlere siyaset gündemin konuşmalarından sonra merak edildi. Peki, 13. Cumhurbaşkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi! İşte, detaylar…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARI LİSTESİ!

13. Cumhurbaşkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi!

13. Cumhurbaşkanı kim? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanıdır.

13. Cumhurbaşkanı bir sonrası seçimde belirlenecek.

Haberler.com - Gündem

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