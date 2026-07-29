Haberler

1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna yolculuk devam ediyor

1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna yolculuk devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna yolculuk devam ediyor. "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" programı kapsamında gençlerimizden oluşan 3. Kafile de programı kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek ilk öğrenci kafilesini uğurladı de tarih yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt  himaye ve koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna” programı kapsamında gençlerimizden oluşan 3. Kafile de programı kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara’ya gidecek ilk öğrenci kafilesini uğurladı de tarih yolculuğuna uğurlandı.

Gençlerin, milletimizin bağımsızlık mücadelesine yön veren önemli durakları ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde hissedecek, tarih bilincini güçlendirecek ve milli ile manevi değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulacak.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesillerimizi, tarihinden güç alan, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

   

Kaynak: Haber Platformu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü

Mucize! Bu halde 16 kilometre yürüdü
Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Ozan Güven’den “Aşk-ı Memnu” itirafı: Behlül rolünü reddetti
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Sahibinden kaçtı, 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Doğu Asya ülkesi çaresiz: Böylesini en son 122 yıl önce yaşadılar
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkının yorumu bomba