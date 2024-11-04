10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi ve 10 Kasım 2024 Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi merak ediliyor. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü olan 10 Kasım, 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değildir.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 10 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir.

10 KASIM OKULLAR, İŞ YERLERİ VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak her yıl özel törenlerle hatırlanıyor. 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günde ülke genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.