10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da resmi kurumlar açık mı? Hastane, noter, eczane, kargo şirketleri kapalı mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da resmi kurumlar açık mı? Hastane, noter, eczane, kargo şirketleri kapalı mı?
Güncelleme:
Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Türkiye'nin gündemi ortak bir duyguda birleşecek; milyonlarca kişi aynı anda aynı ana odaklanacak. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da resmi kurumlar açık mı? Hastane, noter, eczane, kargo şirketleri kapalı mı?

10 Kasım yaklaşırken herkesin merak ettiği sorular yeniden gündemde: 10 Kasım resmi tatil mi olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu yıl düzenlenecek anma törenleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Okullar, kamu kurumları ve özel sektör çalışanları için uygulanacak düzenlemeler neler? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak her yıl ülke genelinde saygı ve özlemle anılıyor. Ancak bu özel gün, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla kamu kurumları, okullar (ara tatil dışında kalanlar) ve özel sektör 10 Kasım'da normal çalışma düzenine devam edecek.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl olduğu gibi 10 Kasım sabahı saat 09.05'te, Türkiye'nin dört bir yanında hayat duracak ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunacak. Bu anlamlı anın ardından okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli kuruluşlarda resmi törenler ile anma etkinlikleri düzenlenecek.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da resmi kurumlar açık mı? Hastane, noter, eczane, kargo şirketleri kapalı mı?

ARA TATİL 10 KASIM'A DENK GELİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım Pazartesi günü tatilde olacak. Ancak üniversiteler kendi akademik takvimlerine göre eğitime devam edecek.

10 KASIM'IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım, 1938'de ebediyete uğurladığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günüdür. Bu tarih, sadece bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini ve mirasını hatırlama, yeni nesillere aktarma günüdür. Her yıl düzenlenen resmi törenler, etkinlikler ve anma programlarıyla Atatürk'ün aziz hatırası tüm yurtta yaşatılır.

