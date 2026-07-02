Haberler

Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 9 Eylül'e ertelendi. İddianamede, Tokyaz'ın vücudunda kokain tespit edildiği ve ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu olduğu belirtildi.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava 9 Eylül tarihine erteledi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu sanık ile 2 müşteki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 4'ü tutuklu 1'i tutuksuz sanık ile müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma ertelendi

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaası sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi. Gelecek celse mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İddianameden:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz 'maktul', ikiz kardeşi Esra Tokyaz 'müşteki', zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz'ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe'nin Esra'ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz'ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç'un açtığı belirtildi. Cemil Koç'un Esra Tokyaz'a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz'ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz'ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç'tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

ATK raporu tespiti: Tokyaz'ın vücudunda kokain maddeleri belirlendi

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz'ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

Cemil Koç ve ona yardım eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Süper Lig devinde yıldız isme veda! Yeni takımına imzayı attı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler! Bunu yapan cani kaçtı
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var