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Mario Lemina'dan sır dolu paylaşım

Mario Lemina'dan sır dolu paylaşım
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Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ''Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz'' dedi. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar arasında merak konusu oldu.

Süper Lig devi Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Gabonlu orta sahası Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

''BİRDEN FAZLA KİŞİ ŞAŞIRACAK, GÖRÜŞÜRÜZ''

Lemina, yaptığı paylaşımda "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." ifadelerini kullandı. Lemina'nın bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu olurken, olası bir transfer gelişmesine işaret edip etmediği tartışılmaya başlandı. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Lemina, 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

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