10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 10 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 10 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. Atatürk'ü Anma Günü ne zaman? 10 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1444 - Varna Muharebesi: Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı Ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı Ordusu arasında, bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılan savaş, Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

1775 - ABD Deniz Piyadeleri adı verilen askeri hizmet birimi, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde kuruldu.

1908 - Kız çocuklarının eğitimi için çalışacak olan Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Selanik'te Zekiye Hanım tarafından kuruldu.

1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında Hicaz-Yemen Savaşı başladı.

1918 - Darülbedayi'ye ilk kız öğrenciler alındı. Öğrencilerin adları: Bedire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife (Jale).

1922 - Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.

1922 - Kırklareli'nin kurtuluşu.

1924 - Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.

1928 - Michinomiya Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru olarak taç giydi.

1938 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye saati ile 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda 57 yaşındayken öldü. Türkiye'de ulusal yas ilan edildi.

1940 - Walt Disney, FBI'ın Los Angeles ofisi için muhbirlik yapmaya başladı. Görevi Hollywood'daki Amerikan aleyhtarı olduğunu düşündüğü kişileri ihbar etmekti.

1944 - Müttefikler, Arnavutluk'ta Enver Hoca liderliğindeki Hükûmeti tanıdı.

1951 - ABD'de, ilk kez Atlantik ve Pasifik sahilleri arasında doğrudan telefon bağlantısı hizmeti başladı.

1953 - Atatürk'ün naaşı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın ve halkın katıldığı görkemli törenle Anıtkabir'e nakledildi.

1961 - Stalingrad'ın ismi Volgagrad olarak değiştirildi.

1965 - Çin'de "Kültür Devrimi" başladı.

Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı Sovyetler Birliği yapımı belgeselden alınmış görüntüler

1969 - Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 31'inci yılı münasebetiyle, Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı Sovyetler Birliği yapımı belgeselin TRT'deki gösterimi sırasında yayın, "Komünizm propagandası yapılıyor" gerekçesiyle apar topar kesildi.

1970 - Sovyetler Birliği'ne ait Ay aracı Lunokhod 1 fırlatıldı. Araç Dünya dışında bir zeminde uzaktan kumanda ile hareket ettirilen ilk robottu.

1975 - Portekiz, 16. yüzyıldan beri sömürgesi olan Angola'ya özgürlüğünü verdiğini açıkladı.

1980 - Polonya'da, Lech Walesa liderliğinde 31 Ağustos 1980'de kurulan Dayanışma Sendikası, tescil edilerek yasallık kazandı.

1981 - "Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun" yürürlüğe girdi. Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dışında kimsenin kabrinin muhafaza edilemeyeceği ilan edildi.

1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu: "Sen Türk olmakla mutluydun. Türklük seninle daha da mutludur."

1989 - Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, Doğu Avrupa'yı saran demokratikleşme hareketi sonucunda istifa etmek zorunda kaldı.

2020 - 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sonuçlandı Ermenistan kaybetti, Ermenistan işgalindeki Karabağ tekrar Azerbaycan'a bağlandı.