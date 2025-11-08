10 Kasım'da bayrak asılır mı, bayrak yarıya iner mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümünde, vatandaşlarımızın aklına gelen en önemli sorulardan biri, Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi uygulamasıdır. 10 Kasım tarihi, resmi bir ulusal yas günü olması sebebiyle bayrak uygulamaları açısından özel bir statüye sahiptir. Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili tüzükler, hangi hallerde ve hangi tarihlerde bayrağın yarıya indirileceğini açıkça düzenler. Bu çerçevede, 10 Kasım'da bayrağın yarıya çekilip çekilmeyeceği veya normal konumunda kalıp kalmayacağı, birçok kişinin araştırdığı ve yanıtını öğrenmek istediği başlıca konu olmaya devam ediyor. Kanunun bu konudaki hükümlerini inceleyelim.

10 KASIM'DA BAYRAĞIN KONUMU VE USULÜ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da, ulusal bayrağımız, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile resmi ve ulusal binalarda yarıya çekilir. Bayrağın yarıya indirileceği diğer özel durumlar ve tarihler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak belirlenir ve duyurulur.

Uygulama Şekli:

• Bayrak, yarıya indirilirken yavaş ve saygılı bir şekilde indirilmelidir.

• Sürekli asılı tutulmayan yerlerde ise Bayrak, önce tam tepeye kadar çekilir, ardından yavaşça yarı seviyeye indirilir.

İstisnalar:

• Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasının önündeki Bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmez.

• Anıtkabir'deki Bayrak, sadece 10 Kasım günü hariç diğer günlerde yarıya çekilemez.

BAYRAĞIN ÇEKİLEMEYECEĞİ VE KONULAMAYACAĞI YERLER

Türk Bayrağı, manevi değerini koruyacak şekilde, estetikten yoksun, tamamlanmamış veya hijyenik olmayan mekanlarda kullanılmaz. Bu kapsamda, harap, terk edilmiş, inşaatı bitmemiş yapılara, mutfaklar, ahırlar ve benzeri alanlara, pislik veya çöp taşıyan duba ve teknelere, özel olarak belirtilen resmi araçlar dışındaki karayolu taşıtlarına Bayrak çekilmesi veya konulması yasaktır.

BAYRAK KULLANIMINA DAİR TEMEL YASAKLAR VE KURALLAR

Türk Bayrağı'nın manevi onurunu zedeleyecek her türlü kullanım kesinlikle yasaktır.

• Bayrağın Durumu: Yırtılmış, sökülmüş, delinmiş, yamalanmış, kirli, rengi solmuş veya buruşuk vaziyette kullanılamaz.

• Örtü ve Giysi Yasağı: Belirlenen özel durumlar haricinde, Bayrak örtü olarak serilemez; oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz; elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

• Şeklinin Kullanımı: Masalar, kürsüler veya benzeri eşyalar üzerine Bayrağın şekli yapılamaz.

• Siyasi Kullanım Yasağı: Hiçbir siyasi kuruluş, parti, dernek veya vakıf, Bayrağı amblem, flama, sembol veya fon olarak ön ya da arka yüzünde kullanamaz.

• Saygısızlık Yasağı: Bayrağa karşı söz, yazı, hareket veya herhangi bir biçimde hakaret edilemez veya saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, ateşe verilemez, yere atılamaz ve gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.