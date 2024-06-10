10 Haziran Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300

10 Haziran'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '10 Haziran'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 10 Haziran okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

10 Haziran HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemiz Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor!

Başlama-Bitiş Zamanı

11.06.2024 10:00 - 14.06.2024 18:00

Genel Durum

Hava sıcaklıkları halen Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.06.2024 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 °C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (oC);

Ankara :34-36

İstanbul :32-34

İzmir :37-40

Kayseri :31-35

Aydın :42-45

Balıkesir :39-42

Bursa :37-39

Sakarya :36-39

Antalya :37-45

Adana :37-42

Bolu :32-35

Samsun :27-30

Trabzon :26-28

Erzurum :25-28

Malatya :33-36

Diyarbakır :36-40

Şanlıurfa :36-40

aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir.

10 Haziran OKULLAR TATİL Mİ?

10 Haziran günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.