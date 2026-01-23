Haberler

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Güncelleme:
Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar kar altında kaldı.

Kent merkezinde güneşli hava hakim olurken, yüksek rakımlı ilçelerde ise yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini gösteren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI, ARAÇLAR GÖRÜNMEZ OLDU

Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar kar altında kaldı.

Bazı evlerin ise giriş katlarının önü ve pencereleri karla kaplandı. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler de kapalı mahalle ve grup yollarının ulaşımı sağlıyor.

Ekipler, karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
