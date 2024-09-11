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1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!

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Birinci sınıf öğrencileri için hangi derslerin ve konuların işlendiği merak konusu oluyor. Bu yazımızda, 1. sınıf müfredatını ve işlenen konuları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. İlköğretimde hangi derslerin yer aldığını ve bu derslerin hangi konuları kapsadığını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

1. Sınıf müfredatı, öğrencilere temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor. Öğrenciler ve veliler, 1. Sınıf konularının neler olduğunu merak ediyor. 1. Sınıfta hangi dersler işleniyor? Müfredatta hangi konular yer alıyor? Peki, 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!

TÜRKÇE KONULARI

  • Türkçe
  • Ses Bilgisi
  • Harfler ve Heceler
  • Okuma Yazma
  • Anlama
  • Dil Bilgisi
  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri

MATEMATİK KONULARI

  • Sayılar
  • İşlemler
  • Geometri
  • Ölçme
  • Problem Çözme

1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!

HAYAT BİLGİSİ KONULARI

  • Ben ve Kimliğim
  • Ailem
  • Okulum
  • Çevremiz
  • Sağlık ve Hastalık
  • Giyim ve Kişisel Bakım
  • Yemek ve Beslenme
  • Uyku ve Dinlenme
  • Güvenlik
  • Trafik
  • Afetlere Hazır Olma
  • Doğal Yaşam
  • Ekonomi
  • Sanat

1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!

BEDEN EĞİTİMİ

  • Temel Hareketler
  • Ritim ve Müzik
  • Oyunlar

MÜZİK KONULARI

  • Ses ve Ritim
  • Müzik Türleri
  • Enstrümanlar
  • Şarkılar
  • Görsel Sanatlar
  • Temel Çizgi ve Şekiller
  • Renkler
  • Doku
  • Kompozisyon
  • Sanat Eserleri
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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