1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!

1. Sınıf müfredatı, öğrencilere temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor. Öğrenciler ve veliler, 1. Sınıf konularının neler olduğunu merak ediyor. 1. Sınıfta hangi dersler işleniyor? Müfredatta hangi konular yer alıyor? Peki, 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!

TÜRKÇE KONULARI

Türkçe

Ses Bilgisi

Harfler ve Heceler

Okuma Yazma

Anlama

Dil Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

MATEMATİK KONULARI

Sayılar

İşlemler

Geometri

Ölçme

Problem Çözme

HAYAT BİLGİSİ KONULARI

Ben ve Kimliğim

Ailem

Okulum

Çevremiz

Sağlık ve Hastalık

Giyim ve Kişisel Bakım

Yemek ve Beslenme

Uyku ve Dinlenme

Güvenlik

Trafik

Afetlere Hazır Olma

Doğal Yaşam

Ekonomi

Sanat

BEDEN EĞİTİMİ

Temel Hareketler

Ritim ve Müzik

Oyunlar

MÜZİK KONULARI