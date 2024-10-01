1 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Konya'da 1 Ekim itibarıyla hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaratmasa da, yağışlar zaman zaman etkili olabilir. Vatandaşlar, bugün Konya'da havanın nasıl olacağını araştırıyor. Konya hava durumu yakından takip ediliyor. Peki, Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da 1 Ekim itibarıyla hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaratmasa da, yağışlar zaman zaman etkili olabilir. Konya, 1 Ekim hava durumu şu şekilde;

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Konya'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edecek olanlar, hava durumunu dikkatle takip etmelidirler. Yağışların planları etkileme olasılığı nedeniyle, dışarıda vakit geçirecekler için şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları önerilir.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Konya'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;