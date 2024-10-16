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06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?

06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
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06 nerenin plakası? Karayollarında seyreden motorlu taşıtların ön ve arkasında yer alan tabelalara araç plakaları denir. 06 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait? sorusu sık sık araştırılıyor. Beyaz zemin üzerinde siyah harf ve rakamlardan oluşan bu plakalar, araçların tescil belgeleri olarak önemli bir işlev taşır. 06 plaka hangi ile ait? Peki, 06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 06 plaka nerenin?

06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 06 plaka nerenin ve 06 plaka hangi harf olduğu sorgulanıyor. Plakalar, aracın trafikte denetlemesine olanak tanırken, aynı zamanda sahibine hukuki sorumluluklar da yükler. 06 plaka nerenin plakası olduğu araştırılıyor. 06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Detaylar haberimizdedir…

06 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Türkiye'de 06 plaka numarasına sahip il, Ankara'dır.

ANKARA İLÇE PLAKA KODLARI NEDİR?

Ankara Merkez Plaka Harfleri

  • A, AA - AZ
  • AB - AR
  • AGS, AHA - AHZ
  • AJA - ANZ
  • APA - AZZ
  • AAA - AZZ
  • B, BA - BZ
  • BJK
  • C, CA - CZ
  • CGR, CHP
  • D, DA - DZ
  • DNA - DZZ
  • E, EA - EZ
  • ET - EZ
  • EAA - EZZ
  • F, FA - FZ
  • FAA - FZZ
  • GA - GZ
  • GAA - GZZ
  • HA - HZ
  • HBB, HKA - HZZ
  • H - J
  • JA - JZ
  • K, KA - KZ
  • KEM
  • L, LA - LZ
  • LAA - LZZ
  • M, MA - MZ
  • MAA - MZZ
  • N, NA - NZ
  • NNN
  • P, PA - PZ
  • R, RA - RZ
  • RAA - RZZ
  • S, SA - SZ
  • SMY
  • T, TA - TZ
  • TAA - TZZ
  • U, UA - UZ
  • UAA - ULZ
  • V, VA - VZ
  • VAA - VZZ
  • Y, YA - YZ
  • YAA - YZZ
  • Z, ZA - ZZ
  • ZAA - ZZZ

Ankara Beypazarı Plaka Harfleri

  • BAA - BJJ
  • BJL - BKZ
  • BTC
  • BTM
  • BTT

Ankara Bala Plaka Harfleri

  • BLA - BLZ
  • G
  • T

Ankara Çubuk Plaka Harfleri

  • CAA - CGP
  • CGS - CHN
  • CHR - CMZ

Ankara Haymana Plaka Harfleri

  • DAA - DEN
  • DER - DLR
  • DAA - DMZ

Ankara Güdül Plaka Harfleri

  • G
  • T
  • UMA - UZZ

Ankara Kızılcahamam Plaka Harfleri

  • HAA
  • HBA
  • HBC - HBZ
  • HCA - HJZ

Ankara Çamlıdere Plaka Harfleri

  • JAA - JKZ

Ankara Kazan Plaka Harfleri

  • JLA - JZZ

Ankara Nallıhan Plaka Harfleri

  • NAA - NEU

Ankara Ayaş Plaka Harfleri

  • BTA
  • NMA - NMZ
  • NOA - NZZ

Ankara Polatlı Plaka Harfleri

  • PAA - PZZ

Ankara Şereflikoçhisar Plaka Harfleri

  • SAA - SLZ
  • SMZ - SZZ
  • SAA - SMV

Ankara Etimesgut Plaka Harfleri

  • ET - EZ
  • EA - ES

Ankara Akyurt Plaka Harfleri

  • AAG
  • AGA - AGR
  • AGT - AGZ
  • AIA - AIZ
  • AOA - AOZ

TÜRKİYE PLAKA KODLARI

01 - Adana

02 - Adıyaman

03 - Afyon

04 - Ağrı

05 - Amasya

06 - Ankara

07 - Antalya

08 - Artvin

09 -Aydın

10 - Balıkesir

11 - Bilecik

12 - Bingöl

13 - Bitlis

14 - Bolu

15 - Burdur

16 - Bursa

17 - Çanakkale

18 - Çankırı

19 - Çorum

20 - Denizli

21 - Diyarbakır

22 - Edirne

23 - Elâzığ

24 - Erzincan

25 - Erzurum

26 - Eskişehir

27 - Gaziantep

28 - Giresun

29 - Gümüşhane

30 - Hakkâri

31 - Hatay

32 - Isparta

33 - Mersin

34 - İstanbul

35 - İzmir

36 - Kars

37 - Kastamonu

38 - Kayseri

39 - Kırklareli

40 - Kırşehir

41 - Kocaeli

42 - Konya

43 - Kütahya

44 - Malatya

45 - Manisa

46 - Kahramanmaraş

47 - Mardin

48 - Muğla

49 - Muş

50 - Nevşehir

51 - Niğde

52 - Ordu

53 - Rize

54 - Sakarya

55 - Samsun

56 - Siirt

57 - Sinop

58 - Sivas

59 - Tekirdağ

60 - Tokat

61 - Trabzon

62 - Tunceli

63 - Şanlıurfa

64 - Uşak

65 - Van

66 - Yozgat

67 - Zonguldak

68 - Aksaray

69 - Bayburt

70 - Karaman

71 - Kırıkkale

72 - Batman

73 - Şırnak

74 - Bartın

75 - Ardahan

76 - Iğdır

77 - Yalova

78 - Karabük

79 - Kilis

80 - Osmaniye

81 - Düzce

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