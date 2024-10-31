0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda?

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1 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak olan 0000 Kilometre, izleyicilere İzmir ve Ege'nin tutku dolu hikayesini yeniden yaşatacak. Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan film, romantik-dram türünde sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Film izleyicilere, aşkın sınandığı uzun yolları konu alan bu hikayeyi büyüleyici görüntüler eşliğinde sunmayı amaçlıyor. İzmir ve Ege'nin Paris'te kurdukları mutlu hayat, bir telefonla değişir ve onları yeniden yolların kesiştiği İzmir'e döndürür. Hem eski hem de yeni duyguları bir araya getiren 0000 Kilometre, romantik bir atmosferde izleyiciye duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor. İyi seyirler...

0000 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

000 Kilometre filmi, başrollerdeki İzmir ve Ege'nin hikayesi, yıllar önce uzak mesafelerin getirdiği zorluklarla başlar. Paris'te kurdukları hayatın beklenmedik bir olayla sarsılması, çifti yeniden bir sınavla baş başa bırakır. Ege ve İzmir, hayatın sürprizleriyle sınanırken bir kez daha aşklarını ve bağlılıklarını sorgulamak zorunda kalır. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gösterime girecek olan 0000 Kilometre, İzmir ve Ege'nin yeniden kavuşma hikayesini duygusal bir dille anlatıyor.

0000 KİLOMETRE OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Gülin İyigün

Murat Danacı

Can Kızıltuğ

Oya İloğulları

Laçin Ergül

Anıl Özgür

Filmin başrollerinde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak yer alırken, güçlü oyuncu kadrosuna çeşitli karakter oyuncuları da eşlik ediyor. Deniz Enyüksek yönetmenliğinde çekilen filmde, karakterlerin içsel yolculukları romantik ve dramatik bir dille izleyiciye aktarılıyor. Filmin yapımcılığını Ömer Faruk Sorak üstlenirken, senaryosu ise Fulya Özcan ve Beyza Alkoç tarafından kaleme alındı.

0000 KİLOMETRE FİLMİ FULL İZLE

Film, 3391 Kilometre ile başlayan ve 0000 Kilometre ile devam eden bu serüveni, sinema salonlarında yeniden deneyimlemek isteyen izleyiciler için hazırlık yapıyor. İzmir ve Ege'nin Paris ve İzmir arasında gidip gelen hikayesini sinemada izlemek isteyenler için birçok şehirde farklı seans seçenekleri mevcut.

0000 Kilometre filmi 1 Kasım 2024 Cuma günü vizyona girdi. Şu anda sinemalarda film izlenebilmektedir. Dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

0000 KİLOMETRE FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

0000 Kilometre, Türkiye genelinde birçok sinemada 1 Kasım'dan itibaren gösterime girecek. İzleyiciler filmi Türkiye genelindeki salonlarda izleyebilecekleri gibi, ilerleyen aylarda dijital platformlarda da yer alması bekleniyor.