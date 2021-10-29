Zonguldak'taki kutlamalarda en büyük ilgiyi maden işçileri gördü (2)

ZONGULDAK (DHA) - FENER ALAYINDA 'MEHTER TAKIMI' TEPKİSİ

Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sabah ve öğlen yapılan iki ayrı etkinliğin ardından akşam saatlerinde düzenlenen fener alayında mehter takımının marşlar çalması, bazı vatandaşlarca İstiklal Marşı okunarak protesto edildi. Kentte sabah gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde mehter takımı konser verdi. Ardından limanda gerçekleştirilen römorkörlerin su gösterisinde de Uzunmehmet Camii önünde mehter takımı konseri gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın katılımıyla düzenlenen fener alayına da mehter takımının eşlik etmesi tepkiye yol açtı. Yürüyüşe katılan vatandaşların birçoğu, valilik önündeki törende de mehter takımının marş çalmasına tepki göstermeye devam etti. Törendeki vatandaşlar, mehter marşı çalındığı sırada hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve marşlar okudu.

Ereğli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen kortejle kutlandı. Bağlık Karakolu önünden başlayan kortej de vatandaşlar coşkuyla marşlar söyleyerek bayramı kutladı. Kortej, Atatürk Anıtı önünde son buldu.