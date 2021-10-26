ZONGULDAK - Su kaynakları ve ürünleri çalıştayda ele alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz, kömüre alternatif enerji kaynaklarının bulunmasıyla ve daha ucuz kömüre ulaşılmasıyla kentin ekonomik sıkıntılarının başladığını söyledi.

Bu durumun alternatif ürünlere yönelmenin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "Denizin kıyısındayız ama balıkçılık sektöründen istediğimiz şekilde verim alabildiğimizi söyleyemeyiz. Sadece avcılık var, o avcılık da profesyonel bir avcılıktan öte biraz hobi amaçlı yapılan bir avcılık gibi. Çok kısıtlı sayıda kişinin belki profesyonel yaptığı ve denizden yeterince faydalanamadığımız bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Tutulmaz, toplum olarak balık ve deniz ürünlerinin tüketiminin az olduğunu aktararak, "Hem daha fazla tüketebilmek hem de daha fazla verim elde edebilmek adına deniz ve diğer su ürünlerine yönelmemiz gerekiyor, alternatif gelir kaynakları olarak. Bunu yapabilecek potansiyele de sahibiz. Kısa süre önce bir fizibilite raporu hazırlandı. Kentimizin bu alanda verimli potansiyele sahip olduğunu açıkça görüyoruz. Biz de inşallah ilimizde bu çalıştayla beraber bunun başlangıcını yapmış oluruz. İnsanlarımıza daha çok iş ve AŞ imkanını hep beraber sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da bölgenin madene ve buna bağlı olarak demir çeliğe bağımlı ekonomisinden ancak sektörel çeşitlilik, inovasyon ve girişimcilikle kurtulabileceğini anlatarak, "Bağımlı ekonomik yapıyı kırmakla birlikte yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturacak olan bu çeşitliliğin kentin üretim, ihracat gibi ekonomik göstergelerine de yansıyarak bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de özellikle kömür sektöründe yaşanan geriye gidişe çare bulmak ve kentte yeni sektörlerin kapısını açmak üzere bir gayretin içerisinde olduklarını dile getirerek, böylece kent insanı için yeni istihdam kapıları, kentteki girişimciler için de yeni katma değer kapıları oluşturmuş olacaklarını kaydetti.

Çalıştay, oturumların ardından sona erecek.