Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Recep ÖZDEMİR ve Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Yalçın BIYIK; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret - Haberler
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Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Recep ÖZDEMİR ve Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Yalçın BIYIK; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Recep ÖZDEMİR ve Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Yalçın BIYIK; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret

Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Recep ÖZDEMİR ve Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Yalçın BIYIK; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ederek, kendilerine yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Recep ÖZDEMİR ve Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Yalçın BIYIK; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ederek, kendilerine yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

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Haber: Ziraat Bankası Antalya Bölge Başkanı Recep ÖZDEMİR ve Ziraat Bankası Manavgat Şube Müdürü Yalçın BIYIK; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret - Haberler
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