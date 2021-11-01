Zeytin zararlılarına karşı aktif mücadele

MANİSA (Habermetre) - Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün zeytin zararlılarına karşı mücadele amacıyla başlattığı proje düzenlenen tarla günüyle tanıtıldı. Zehirli yem kısmi dal ilaçlamasına yönelik Tarla Okulu ve Tarla Günü etkinliğine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yürütülen çalışma ile pestisit kullanımını da ez aza indirmeyi amaçladıklarını belirtti. Haber : Manisa İl Enformasyon

Zeytinliklerde dal ilaçlaması yapıldı, projeden başarılı sonuçlar alındı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, zeytin zararlılarına karşı mücadele amacıyla yürüttüğü proje bir tarla günüyle tanıtıldı.

Zehirli yem kısmi dal ilaçlamasına yönelik Tarla Okulu ve Tarla Günü etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, projede kurumlar arası bir işbirliği ile başarıya ulaşıldığını vurguladı.

Öztürk, "2020 yılında proje sahasında yapılan iki ilaçlama ile zeytin hasadı yapılmış olup, zeytinde kurtlanma sorunu yaşanmamıştır. Proje sahası dışında yapılan kontrollerde 3 ilaçlama yapılan alanlarda %2-3 kurtlu meyve tespit edilmiştir. Aynı köyde 5 bin dekarlık zeytin alanı 2021 yılında projeye dahil edilmiş olup, 2021 yılında mücadele yapılan alanlarda asılan tuzaklarda yapılan kontrollerde sinek popülasyonun çok düşük olması ve arazide yapılan çalışmalarda vuruklu meyve olmaması sebebiyle ilaçlama yapılmamıştır. Proje sahası dışında yapılan tuzak kontrollerinde ise zeytin sineği populasyonu görülmekte olup ilaçlama ilanları verilmiştir. Proje sayesinde bir dekar alan 4-5 lt ilaçlı su ile ilaçlanmış olup, 1905 dekar alanı bir traktör 2 günde ilaçlamıştır. 2021 yılında proje alanını genişleterek Akhisar ve Salihli İlçelerimiz de projeye dahil olmuştur. Manisa Valiliği YİKOB destekli 2 adet Ultrasonik Sersörlü Bahçe Pülverizatörü tedarik edilmiştir. Akhisar İlçesi'nde 750 da alanda, Salihli İlçesi'nde ise 300 da alanda zehirli yem kısmi dal ilaçlaması uygulaması yapılmıştır. Akhisar İlçesi'nde ayrıca 100 dekar alanda yüzde 2'lik DAP'lı şişe asımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Proje ile pestisit kullanımının azaltılmasının amaçlandığını söyleyen Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber de, "Zeytin Sineğine karşı kaplama ilaçlama yapıp tüm doğayı pestisite bulamak yerine İl Müdürlüğümüz, Araştırma Enstitüsü'nün de desteğini alarak kendi çabalarıyla kendi İli için örnek bir uygulama geliştirmiş. Sağlıklı gıda demek tarladan başlar. Tarlada sağlıklı ürünü üretmek önemlidir. Nihayetinde proses üründeki sağlıklılık ilk üretim noktasından ortaya çıkar. Örneğini bugün gördüğümüz bu bahçede arkadaşlarımız kaplama ilaçlama yapıp tüm ürünü ilaçlamak yerine ağacın sadece belli bir bölümlerini ilaçlayarak ürünün çok az bir bölümünün ilaçla teması sağlanmış ve burada pestisit açısından daha az sıkıntılı ürün üretimi sağlanmıştır. Dolayısıyla doğal dengede gözetilmiştir. Avrupa Birliği sürecinde özellikle yeşil mutabakatın gündeme geldiği günlerde Ülkemizde pestisit kullanımının giderek kısıtlanmasının hedef edildiği bir dünyada bu tip uygulamaları biz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak özellikle destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve özel sektör işbirliğiyle yürütülen projeden üreticiler de memnun.

Tarla günü etkinliğine; Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Çalışma Grup Sorumlusu Cahit Coşkun Altınoğlu, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, İzmir Zeytincilik Araştırma Müdürü Dr. Ünal Kaya, şube müdürleri, ilçe müdürleri, oda başkanları, bitki sağlığı uzmanları, teknik personel ve zeytin üreticileri katıldı.

Çalışmanın Manisa'daki tüm zeytinliklerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. manisa zeytin tarla günü ilaçlama zararlı mücadele bitki sağlığı tarım ve orman

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