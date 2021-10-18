Sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde vatandaşlar saldırgan sokak köpekleri yüzünden tedirginlik yaşıyor. Çok sayıda vatandaşın köpekler tarafından ısırılmasından sonra son olarak 300 bin liralık tay köpek saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. 100 bin liralık tayın ise yaralandığı olay sonrasında vatandaşlar, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.

Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı.

Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı. Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Yüzbinlerce liralık değerli atlar tehlike altında

Köpeklerin ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi. Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.

Yüzbinlerce liralık değerli atlar tehlike altında

İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek, Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu. Köpekler için çözüm isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, bir barınak istediklerini yineledi. Okula giden çocukların da köpeklerin saldırıya uğradığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin çözüm bulamamasına tepki gösterdiler.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu

Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu

 Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Megastar Müge Anlı Seda Sayan Kubilay Aka
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Ahmet Ağaoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 12:06:32. #1.17#