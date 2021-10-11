VAN (İHA) - 'Yürüyemez' denilen hasta Van Büyükşehir Belediyesi'nin fizyoterapi hizmetiyle şifa buldu

VAN - Van'da bir yıl önce felç geçirerek yatağa bağımlı hale gelen 75 yaşındaki İsa Yaşar, büyükşehir belediyesinin fizyoterapi hizmetiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engelli vatandaşlara şifa olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan fizyoterapi hizmetinde geri dönüşler olumlu sonuçlar veriyor. Geçtiğimiz yıl hemipleji hastalığına bağlı olarak yatalak hale gelen ve 'yürüyemez' denilen 75 yaşındaki İsa Yaşar, 3 aylık başarılı fizyoterapi tedavisiyle tekrardan yürümeye başladı. Başkasından yardım almadan günlük ihtiyaçlarını da karşılayabilen yaşlı adamın yakınları büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

"Babamızdan umudumuzu kesmiştik"

Babasının yerinden dahi kalkamadığını belirten Yüksel Yaşar, "Yaklaşık bir yıl önce babam yatalak hale geldi. Özel hastanelere dahi götürdüğümüzde bize yüzde 10'luk bir iyileşme sağlanabileceğini ifade ettiler. Bizler umudumuzu kesmiştik. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Babam günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Van Büyükşehir Belediyesine evde fizyoterapi için başvuruda bulunduk. Yaklaşık 3 aydır düzenli bir fizik tedavisi uygulandı. Babam şu anda tek başına yatağından kalkarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hiç kimseden yardım almadan evin içinde gezebiliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Babamın tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hastamızda yüzde 80 oranında bir iyileşme sağladık"

Hasta yakınlarının evde fizik tedavi hizmetinden yararlanmak için Van Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirten Fizyoterapist Adnan Arvas, hastanın durumuna uygun bir tedavi programı uyguladıklarını söyledi. Hastanın kısa sürede fizik tedaviye cevap verdiğini anlatan Fizyoterapist Arvas, "Amcamız felçli bir hastamızdı. Tedaviye başladığımızda sol tarafındaki eklem açıklığı epey ilerlemişti. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremiyordu. Tamamen yatağa bağımlıydı. Uyguladığımız program ile aileyi de bilinçlendirerek tedavi sürecimizi hızlandırdık. 3 aylık sıkı tedavi programımızın ardından şu an hastamız tek başına yataktan kalkıp ev içerisi ve ev dışarısında günlük ihtiyacını giderebilmektedir. Yaptığımız aktivelerle hastamızın kas kuvvetini ve eklem hareket açıklığını arttırdık. Beyinde bulunan nöroplastisiteyi geliştirdik ki vücut tekrardan unutmuş olduğu hareketleri yerine getirebilsin. Şu an hastamızda yüzde 80 oranında bir iyileşme sağladık. Kendisi de memnun ailesi de memnun. Programımız halen devam ediyor. Tam istediğimiz seviyeye ulaştığımızda tedaviyi tamamlayacağız" diye konuştu.

Kent genelinde 10'larca hastaya ücretsiz olarak verilen evde fizyoterapi hizmeti vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.